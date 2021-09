AfroBasket 2021 : La Tunisie en finale

La sélection tunisienne s’est qualifiée pour la finale de l’AfroBasket 2021 grâce à sa victoire, samedi après-midi, face au Cap-Vert 75 à 65. Les joueurs de Bauermann, ont mal débuté la rencontre (02/12) face à une équipe cap-verdienne adroite derrière la ligne à trois points mais ils ont rapidement réagi, clôturant le premier quart avec deux points d’avance (16/14). Ensuite, les Tunisiens, solides en défense et adroits dans les tirs à trois points, ont réussi à creuser l’écart avant le retour au vestiaire (39/29).

Les camarades de Tavares ont mieux débuté le troisième quart et sont parvenus à revenir à 4 points mais une nouvelle accélération du tenant du titre lui a permis d’aborder le dernier quart avec une avance de 15 points. Les dix dernières minutes n’ont rien apporté de nouveau. Les champions d’Afrique ont contrôlé le jeu, assurant un succès qui leur permet de se qualifier pour la finale. A noter que quatre joueurs de la sélection nationale ont dépassé la barre des dix points : Ben Romdhane (16 points, 10 rebonds), Mejri (14 point, 6 rebonds, 5 contres), Roll (14 points, 10 passes) et Abada (14 points, 6 rebonds et 4 passes).

GnetNews