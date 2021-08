Ahmed Belli : « Mechmoum ? L’EST étit plus rapide de l’ESS »

L’ex capitaine de l’Union Sportive de Monastir, Zied Mechmoum est désormais un joueurs de l’Espérance Sportive de Tunis. Les Sang et Or suivaient le latéral de très près et l’arrivée de Radhi Jaïdi a accéléré son recrutement. Interrogé par IFM, le président de l’USMo, Ahmed Belli a déclaré : « Le montant du transfert avoisine les 200 000 dinars. Il avait une offre de l’ES Sahel, mais les responsables espérantistes étaient plus rapides et ont rapidement bouclé le transfert, surtout que le joueur insistait pour partir ».

