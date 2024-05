Ahmed Hachani prÃ©side un CMR sur l’octroi de visas Ã©lectroniques

Ahmed Hachani préside un CMR sur l’octroi de visas électroniques

Ce jeudi 23 mai 2024, le chef du gouvernement, M. Ahmed Hachani, a présidé une réunion ministérielle restreinte au Palais du Gouvernement à la Kasbah, consacrée à la facilitation de l’octroi des visas électroniques pour les étrangers. Étaient présents à cette réunion, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, M. Nabil Ammar, le ministre des Technologies de la communication, M. Nizar Ben Neji, le ministre du Tourisme, M. Mohamed Moez Belhassine, et le directeur général de la Police des frontières et des étrangers, M. Imed Zoghlami.

Dans son discours d’ouverture, M. Hachani a rappelé que la numérisation des services administratifs est une priorité pour la politique de l’État, et que la réalisation du projet de visa électronique s’inscrit dans les objectifs du plan stratégique « Tunisie Digitale 2025 ».

Il a été souligné que ce système permettra, une fois développé, de recevoir et de traiter automatiquement les demandes de visa des étrangers souhaitant se rendre en Tunisie, via une plateforme électronique dédiée. Ce dispositif facilitera l’obtention des visas et réduira le temps de traitement pour les demandeurs étrangers, contribuant ainsi à améliorer l’image de la Tunisie à l’international et à renforcer la coopération économique et culturelle avec divers pays.

Lors de la réunion, les participants ont discuté des moyens de faciliter l’entrée des touristes irakiens et iraniens en Tunisie, afin de renforcer la coopération économique et d’ouvrir de nouveaux marchés touristiques.

Après discussion, plusieurs mesures pratiques ont été décidées et seront annoncées ultérieurement par les ministères concernés.

Gnetnews