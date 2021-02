Al Ahly-Bayern : Le conseil de Karim Haggui pour Ali Maâloul

Ce lundi, Al Ahly affrontera le Bayern de Munich dans le cadre de la demie-finale de la Coupe du monde des clubs qui se déroule au Qatar. L’ex défenseur international tunisien, Karim Haggui a été interrogé par Kooora et a déclaré : « Je crois qu’Al Ahly a les moyens de tenir tête aux Bavarois. L’effectif est excellent, mais il faut garder un certain équilibre. Si le champions d’Afrique s’expose trop, c’est la défaite assurée. S’il se contente de défendre, il n’aura pas non plus de chances. Ali Maâloul ? C’est un grand joueur qui traverse une période extraordinaire de sa carrière. aujourd’hui, il aura un sérieux client en face, à savoir Serge Gnabry. Il faudrait qu’il soit concentré sur le travail défensif et avancer uniquement quand il en aura la possibilité ».

GnetNews