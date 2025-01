Alerte de la Garde Nationale : Interruption de circulation sur plusieurs routes

La Direction Générale de la Garde Nationale informe les usagers de la route de plusieurs interruptions de circulation dues aux intempéries récentes.

– Tabarka : La circulation est coupée sur la route non numérotée au niveau du pont de Jeni, reliant la route régionale 161 et la zone de Zaqa (municipalité de Nafza), en raison de la montée du niveau de l’eau dans l’oued Malla. Aucun itinéraire de déviation n’est possible à cet endroit.

– Jendouba : La route régionale n°53, près de la localité d’Aïn el-Bia (municipalité de Fernana), est coupée en raison de l’accumulation de boues et des eaux de pluie. La circulation peut être déviée sur les routes secondaires avoisinantes. La route non numérotée près du pont de Benichrit (dévotion vers Ghar El-Demaa et la liaison avec la région de Oued Melliz) est également coupée en raison de l’augmentation du niveau de l’oued Raghay. La circulation peut être redirigée via la route nationale n°6, la route régionale n°59 et Raghsh.

Les usagers de la route sont priés de prendre toutes les précautions nécessaires, de respecter les distances de sécurité, de réduire leur vitesse, d’utiliser leurs feux de signalisation et de se conformer aux règles de circulation. Il est fortement déconseillé de traverser les zones où les eaux sont présentes ou susceptibles de se déverser.

