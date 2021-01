Ali KoÃ´li appelle le secteur privÃ© Ã  dÃ©velopper les investissements dans les pays arabes

Ali Koôli appelle le secteur privé à développer les investissements dans les pays arabes

Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’appui à l’investissement, Ali Koôli, a appelé ce mardi 12 janvier, « à encourager le secteur privé à développer davantage les investissements dans les pays arabes ».

Prenant part à un atelier organisé par le Fonds arabe de développement économique et social (FADES), consacré à la présentation des résultats de l’étude sur « la révision des politiques d’investissement des institutions financières arabes », réalisée par le bureau d’études international (MERCER), Koôli a appelé « à diversifier les investissements privés au niveau sectoriel, et à renforcer les transactions commerciales et le partenariat, notamment dans les secteurs prometteurs et innovants, de manière à gagner le défis socioéconomiques ».

Cette rencontre a porté notamment sur les recommandations de cette étude, s’agissant de l’organisation, des priorités et des objectifs de l’investissement, et la mise en place des stratégies à long terme, ainsi que l’évaluation des risques, et l’amélioration de la gouvernance, autant de facteurs permettant de renforcer l’efficience des interventions de telles institutions.

Ont pris part aux travaux de cet atelier, le FADES, la banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), l’instance arabe de développement agricole, le fonds monétaire arabe (FMA), ainsi que des gouverneurs de Banques centrales et des ministres de l’investissement et des finances de la région…

Gnetnews