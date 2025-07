Gaza : Plus de 100 Palestiniens tués en une journée, dont 51 en attente d’aide humanitaire

Les bombardements israéliens se sont intensifiés jeudi 3 juillet 2025 dans la bande de Gaza, faisant plus de 100 morts en l’espace de 24 heures, selon des sources médicales palestiniennes. Parmi les victimes, 51 Palestiniens ont été tués alors qu’ils attendaient des aides humanitaires.

D’après l’agence de presse officielle palestinienne Wafa, au moins 16 personnes ont péri et plus de 90 autres ont été blessées, dont plusieurs grièvement, à la suite d’un bombardement de l’armée israélienne contre des civils rassemblés pour recevoir de l’aide à l’est de Khan Younès, dans le sud du territoire. Les blessés ont été transférés d’urgence vers le complexe médical Nasser.

Plus tôt dans la journée, 13 autres Palestiniens ont été tués lors de frappes sur les villes de Gaza et Deir al-Balah.

Les attaques se sont poursuivies sur plusieurs fronts :

– 4 Palestiniens ont perdu la vie dans le bombardement d’un véhicule civil par un drone israélien près du rond-point 17 à l’ouest de Deir al-Balah ;

– 4 autres ont été tués dans le quartier Al-Ghafri, à l’est de la ville de Gaza, visé par l’aviation israélienne ;

– Une personne a été tuée et plusieurs autres blessées à la suite d’un tir d’artillerie à l’est de la ville de Gaza ;

– Le camp de déplacés d’Al-Bureij, au centre de la bande de Gaza, a également été ciblé. Au moins 4 personnes y ont trouvé la mort, selon Wafa, qui décrit des corps déchiquetés et calcinés.

Depuis le 7 octobre 2023, la bande de Gaza est le théâtre d’une offensive militaire israélienne d’une ampleur inédite, qualifiée par les autorités palestiniennes de guerre d’extermination, mêlant bombardements, blocus, destructions massives et déplacements forcés.

Le bilan humain s’alourdit de jour en jour, avec plus de 192 000 morts et blessés, majoritairement des enfants et des femmes, ainsi que plus de 11 000 disparus, selon les chiffres palestiniens. La crise humanitaire s’aggrave, marquée par la famine, le manque de soins et l’errance de centaines de milliers de déplacés, dans un contexte d’indifférence internationale persistante, malgré les ordonnances de la Cour internationale de justice appelant à l’arrêt des hostilités.

