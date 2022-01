Ali Maâloul : « Il faut qu’on apprenne de nos erreurs »

Le latéral gauche de la sélection tunisienne a parlé de l’élimination de la CAN face au Burkina Faso. Ali Maâloul a les idées claires et ne cherche pas d’excuses : « Nous étions mauvais, surtout en première période. Nous avons très mal négocié l’entame de match, au contraire de ce que nous avons réalisé face au Nigeria. Nous devons être réalistes et regarder la vérité en face. Il n’y a aucune excuse à faire. Nous ne devons en vouloir qu’à nous même. Maintenant, nous devons repartir du bon pieds pour aller chercher la qualification au Mondial contre le Mali ».

GnetNews