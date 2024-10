Prestation de serment : Le prÃ©sident Kais SaÃ¯ed appelle Ã  une rÃ©volution lÃ©gislative et Ã  la crÃ©ation d’emplois pour les jeunes

Prestation de serment : Le président Kais Saïed appelle à une révolution législative et à la création d’emplois pour les jeunes

Lors de sa prestation de serment pour un second mandat, le président Kais Saïed a pris la parole devant les élus des deux chambres législatives pour adresser un message fort aux Tunisiens. Il a souligné la détermination du peuple à relever les défis qui se dressent devant lui, tout en faisant face aux forces qui cherchent à le maintenir dans l’immobilisme.

« Le plus grand défi auquel nous faisons face est d’ouvrir des perspectives aux chômeurs, en particulier les jeunes, victimes de décennies de corruption et de mauvais choix économiques », a déclaré le président. Selon lui, il est urgent de « se débarrasser des concepts caducs et de trouver de nouvelles solutions pour créer la richesse ».

Kais Saïed a également dénoncé les « forces réfractaires » qui ont tenté de saper les initiatives citoyennes, perçues comme un moyen crucial de création d’emplois. « Il est temps de mener une révolution législative qui réponde aux aspirations du peuple tunisien », a-t-il ajouté, appelant à un renouveau politique et économique pour le bien de la nation.

Le président a réitéré son engagement à poursuivre les réformes nécessaires pour sortir la Tunisie des impasses actuelles et offrir un avenir prometteur à ses citoyens, en particulier aux jeunes.