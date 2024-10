Bilan tragique des raids israÃ©liens au Liban : 28 Morts et 139 blessÃ©s

Bilan tragique des raids israéliens au Liban : 28 Morts et 139 blessés

Le ministère libanais de la Santé a annoncé, ce mercredi, que les raids israéliens de la veille ont fait 28 morts et 139 blessés au Liban. Dans un communiqué diffusé par l’Agence nationale d’information (ANI), le ministère a détaillé les conséquences dévastatrices des frappes israéliennes.

Ces nouvelles pertes portent le nombre total de morts à 2 574 et celui des blessés à 12 001 côté libanais depuis le début des hostilités entre le Hezbollah et Israël, qui ont éclaté le 8 octobre 2023, suite à l’opération « Déluge d’Al-Aqsa ».

Depuis le 23 septembre, Tel Aviv intensifie ses frappes sur Beyrouth et sa banlieue sud, en plus d’une incursion terrestre dans le sud du Liban, ignorant les avertissements de la communauté internationale et les résolutions des Nations Unies. Cette escalade des violences soulève de vives inquiétudes sur la situation humanitaire dans la région.

