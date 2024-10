3S promeut l’avenir du Cloud en Tunisie : Une transformation numérique incontournable

L’entreprise tunisienne 3S a récemment organisé à Tunis une conférence dédiée à la promotion du Cloud computing en Tunisie, visant à sensibiliser les acteurs économiques et technologiques du pays sur les enjeux de cette révolution numérique. À travers une série de présentations, des experts ont mis en lumière les avantages du Cloud et les tendances mondiales qui en font une solution indispensable pour les entreprises. L’explosion du Big Data et l’essor du Cloud Adel Dahmani, Directeur Général Adjoint de 3S, a ouvert la conférence en présentant les chiffres clés du Cloud dans le monde. Aujourd’hui, le Cloud s’impose comme une nécessité face à l’explosion du Big Data et à la connectivité croissante des objets. Selon M. Dahmani, environ 28 milliards d’objets sont désormais connectés à Internet, des voitures aux immeubles, en passant par l’Internet des objets (IoT). Ce phénomène accélère la demande en infrastructures Cloud pour gérer des volumes massifs de données.

Le marché mondial de l’IaaS (Infrastructure-as-a-Service), segment du Cloud permettant aux entreprises de louer des ressources informatiques en ligne, est en forte croissance. Il devrait augmenter de 47 % d’ici 2030, pour atteindre 860 milliards de dollars. Les principaux secteurs à bénéficier de cette expansion sont les banques, les assurances, les télécommunications et les sociétés IT. Pourquoi migrer vers le Cloud ? Ehsen Zayen, Directeur Delivery chez 3S, a détaillé les raisons pour lesquelles les entreprises tunisiennes devraient envisager la migration vers le Cloud. Parmi les avantages mis en avant : une réduction significative des coûts liés à la gestion d’infrastructures physiques, une capacité accrue à stocker et traiter les données, l’essor du télétravail qui exige une flexibilité numérique, et enfin, la cybersécurité.

M. Zayen a également comparé le modèle « on-premise » (gestion interne de ses infrastructures informatiques) au Cloud computing. Le Cloud offre des avantages indéniables en matière de stockage disponible à la demande, de résilience en cas de pannes, et de réduction des coûts d’infrastructure. Tandis que le modèle on-premise exige des investissements coûteux en matériel et en maintenance, le Cloud permet de payer uniquement pour les ressources utilisées, rendant ce modèle plus flexible et économique.

Cependant, migrer vers le Cloud ne se fait pas sans défis. La sécurité des données, la complexité des transferts et le manque d’expertise dans la gestion des infrastructures Cloud sont autant d’obstacles à surmonter. Selon des études, seuls 8 % des ingénieurs et techniciens dans le monde déclarent maîtriser le Cloud, illustrant la nécessité d’un renforcement des compétences dans ce domaine. CloudNet : La solution Cloud de 3S et GlobalNet Pour répondre à ces besoins croissants, Nabil Zakraoui, Directeur Presales chez 3S/GlobalNet a présenté CloudNet, la solution Cloud IaaS, développée par 3S/GlobalNet qui tire profit du meilleur des technologies du marché, adaptée aux entreprises de grandes tailles. Cette infrastructure évolutive et flexible permet de créer des machines virtuelles en quelques clics, répondant ainsi aux besoins de calcul, stockage, de traitement et de gestion des données. Les entreprises peuvent déployer et mettre à l’échelle leurs applications sans avoir à gérer un Data Center physique, ce qui réduit considérablement les coûts initiaux et opérationnels.

CloudNet se distingue par une haute disponibilité et une résilience accrue, grâce à une architecture distribuée et des serveurs redondants. Les données critiques sont stockées de manière sécurisée et répliquées sur plusieurs centres de données, garantissant ainsi une récupération rapide en cas de panne. Sécurité, agilité et scalabilité : Les atouts de CloudNet La sécurité est au cœur de la solution CloudNet. Elle utilise des dispositifs de protection avancés, tels que des pares-feux, des VPN, des méthodes d’authentification avancées et des serveurs sécurisés, garantissant la confidentialité et l’intégrité des données des utilisateurs. De plus, CloudNet est conçu pour respecter les normes et réglementations en vigueur, notamment le N-Cloud, et l’ISO 27001, garantissant ainsi une conformité totale.

En offrant des ressources hautement scalables, CloudNet permet aux entreprises d’ajuster leurs besoins informatiques en fonction de l’évolution de leur activité. La continuité d’activité et la récupération d’urgence sont également assurées, garantissant une disponibilité maximale des services. En somme, CloudNet, représente une opportunité majeure pour les entreprises tunisiennes ou internationales, grâce à un partenariat stratégique avec l’un des géants du DATACENTER en Europe, et qui cherchent à moderniser leurs infrastructures. Avec des perspectives de croissance exponentielle et des avantages économiques et technologiques indéniables, le Cloud s’impose aujourd’hui comme une solution incontournable pour accompagner la transformation numérique des entreprises mais aussi du pays.

Wissal Ayadi