Ambassade de France : Pass sanitaire obligatoire à l’entrée à partir du 22 décembre 2021

L’ambassade de France en Tunisie a annoncé via un communiqué, que le pass sanitaire sera obligatoire pour les personnes âgées de plus de 18 ans, pour accéder aux établissements scolaires et administrations, et cela à compter du 22 décembre 2021.

Cette décision intervient conformément aux dispositions du décret-loi 2021-1 du 22 octobre 2021, relatif au pass vaccinal concernant le virus SARS-CovV-2 en Tunisie.

Tous les visiteurs seront invités à présenter leur pass vaccinal (européen en tunisien ainsi qu’une pièce d’identité à l’entrée du campus diplomatique à partir du mercredi 22 décembre.

Gnetnews