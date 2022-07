Anis Badri encaissera 14 millions de dinars d’Al Ittihad Djeddah

L’attaquant de l’Espérance Sportive de Tunis a eu gain de cause suite à la plainte qu’il a déposé à l’encontre de son ex club, Al Ittihad Djeddah. En effet, le Tribunal Arbitral du Sport a rendu son verdict et a ordonné au club saoudien de verser 14 millions de dinars au joueur Sang et or en plus de tous les salaires mensuels de 60 000 dollars depuis la date de la résiliation du contrat jusqu’à celle du verdict final.

Badri avait rejoint Al Ittihad en provenance de l’Espérance de Tunis pour 675 000 dollars, mais il avait rapidement mis fin à l’expérience à cause des manquements des dirigeants saoudiens à leurs engagements.

GnetNews