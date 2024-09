Août 2024 : 16 agressions recensées contre des journalistes

L’Unité de veille relevant du Centre de sécurité professionnelle, affiliée au Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), a enregistré 16 agressions contre des journalistes au cours du mois d’août 2024, sur un total de 20 signalements reçus. Ces signalements ont été rapportés par les journalistes eux-mêmes, des témoins oculaires, ou encore par le biais de la surveillance des conditions de travail journalistique et de l’analyse des contenus médiatiques et des réseaux sociaux.

Comparativement à juillet 2024, où 20 agressions avaient été recensées sur 25 signalements, on observe une légère baisse du nombre de cas signalés.

Les victimes des agressions comptent 12 journalistes, dont 7 femmes et 5 hommes. Ces incidents ont concerné 11 journalistes et 1 photographe de presse, répartis entre 10 organes de presse : 4 stations de radio, 3 sites d’information en ligne et 3 journaux écrits.

Gnetnews