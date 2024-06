Arabie Saoudite : 1301 pèlerins décédés lors du Hajj sous une chaleur accablante

Ce dimanche, l’Arabie saoudite a annoncé un bilan tragique : 1301 pèlerins ont perdu la vie lors du grand pèlerinage annuel, le Hajj, en raison de conditions climatiques extrêmes. La majorité de ces décès concerne des pèlerins non autorisés, a précisé l’agence de presse officielle saoudienne.

Selon les informations communiquées, 83 % des défunts n’avaient pas les autorisations nécessaires pour accomplir ce rite sacré. « Malheureusement, le nombre de morts a atteint 1301, dont 83% n’étaient pas autorisés à accomplir le Hajj. Ils avaient parcouru de longues distances sous le soleil, sans abri adéquat ni confort », a rapporté l’agence.

Ces pèlerins non autorisés, souvent dépourvus de ressources et de protection suffisantes, ont subi des conditions de chaleur intense, aggravées par l’absence d’installations adéquates pour leur assurer un minimum de confort et de sécurité. Les autorités saoudiennes soulignent l’importance de respecter les réglementations en matière de pèlerinage pour garantir la sécurité et le bien-être de tous les participants.

Gnetnews