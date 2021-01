Ariana : Fermeture du Lycée Menzah VI pendant une semaine, après le dépistage de 47 cas positifs

La direction régionale de l’éducation de l’Ariana annonce la suspension des cours et la fermeture du lycée secondaire d’El-Menzah VI pendant une semaine, à compter de ce mardi 12 janvier au lundi 18 janvier, après l’apparition de plusieurs cas positifs au Covid-19 au sein de cet établissement scolaire.

En effet, 47 élèves et cadres enseignants ont été dépistés positifs au Coronavirus audit lycée, sur un total de 75 tests rapides effectués.

Après concertations avec le ministre de l’Education, la directrice de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE), et le SG de l’Union régionale du Travail, cette décision a été prise, en vue de suivre la situation sanitaire des cas infectés et de leur entourage familial, et procéder aux opérations de désinfection des différents espaces de l’établissement.

Le lycée Menzah VI rouvrira, de nouveau, ses portes le mardi 19 janvier.

Gnetnews