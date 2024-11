ARP: Un budget de 4445 millions de dinars pour le ministÃ¨re de la DÃ©fense

ARP: Un budget de 4445 millions de dinars pour le ministère de la Défense

Lors de la séance plénière à l’ARP, le ministre de la Défense, Khaled Sehili, a annoncé que son département bénéficiera d’un budget de 4445 millions de dinars pour l’année 2025. Ce budget comprend 2940 millions de dinars alloués aux salaires et 900 millions pour l’investissement.

Le ministre a expliqué que le ministère de la Défense a mis en place une stratégie visant à renforcer les capacités opérationnelles des unités militaires, à améliorer la gouvernance administrative et financière, ainsi qu’à promouvoir la recherche scientifique. Il a également souligné l’importance de l’ouverture sur l’environnement régional, la lutte contre l’immigration irrégulière et le soutien aux efforts d’investissement.

Concernant la situation sécuritaire, Khaled Sehili a rassuré les députés en affirmant que la situation est calme, et que les unités militaires sont dans un état opérationnel optimal, prêtes à répondre aux menaces terroristes et à mener des actions de surveillance dans les régions isolées et en haute altitude.

Le ministre a précisé que l’armée nationale a mené 990 opérations, mobilisant plus de 17 000 militaires. Ces opérations ont permis l’arrestation de 1000 contrebandiers et la saisie de 365 000 comprimés psychotropes. Les unités maritimes ont aussi déjoué 120 tentatives d’immigration irrégulière, arrêtant au total 4102 migrants. Par ailleurs, les équipes du génie militaire ont démantelé 380 mines et bombes.

Enfin, Khaled Sehili a indiqué que 2000 militaires ont été déployés pour assurer la sécurité et la continuité des activités sur les sites de production d’énergie.

Gnetnews