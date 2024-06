Arrestation de deux anciens directeurs bancaires dans le cadre de l’affaire Maher Chaâbane

Dans le cadre de l’enquête en cours sur l’homme d’affaires Maher Chaâbane, actuellement détenu pour corruption, blanchiment d’argent et corruption de fonctionnaires publics, deux anciens directeurs d’une banque publique ont été arrêtés et placés en garde à vue. Cette décision a été prise par le ministère public du Pôle judiciaire économique et financier.

Les deux directeurs sont soupçonnés de blanchiment d’argent et d’atteinte à l’administration, pour avoir octroyé des crédits d’un montant total de plus de 240 millions de dinars sans garanties adéquates en faveur de Maher Chaâbane. Selon Mohamed Zitouna, porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, un ancien directeur et un directeur régional de la même banque ont également été déférés devant la justice en état de liberté dans le cadre de cette affaire.

Ces nouvelles arrestations font suite à celle de l’ancienne maire de La Goulette, qui a été placée en détention provisoire pour des soupçons de corruption financière et administrative liés au dossier de Maher Chaâbane. Elle est accusée d’avoir abusé de sa position pour obtenir ou faire obtenir à un tiers des avantages indus, en violation des règlements en vigueur. Elle est également soupçonnée d’avoir accepté illégalement des dons, promesses, présents ou avantages pour accomplir des actes liés à sa fonction.

Maher Chaâbane, un homme d’affaires bien connu, propriétaire de Tunisia Mall et de plusieurs entreprises spécialisées notamment dans le tourisme, a été condamné en décembre dernier à deux ans de prison pour non-rapatriement de recettes d’exportation de l’étranger. Il avait déjà fait l’objet de deux mandats de dépôt pour des accusations de corruption financière et de gestion de biens confisqués.

L’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur des délits commis et les responsabilités des différents acteurs impliqués.

