Attaque Israélienne sur une école à Khan Younès : Le journaliste de la chaîne Al Jazeera Wael Dahdouh blessé

Deux membres du personnel de la chaîne Al Jazeera, le correspondant Wael Dhaudouh et le caméraman Samer Abu Daqqa, ont été blessés lors d’un bombardement israélien visant une école à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Les journalistes ont été touchés par des éclats de missile provenant d’un drone israélien pendant leur couverture en direct.

La correspondante de la chaîne Al Jazeera, Heba Akeela, a rapporté que les deux journalistes ont été blessés alors qu’ils étaient aux abords de l’école visée par les forces d’occupation tôt ce vendredi matin.

Les blessures de Wael et Samer ont été causées par des éclats provenant d’un missile tiré par un drone de l’armée israélienne. Wael a été touché au bras et a été transporté à l’hôpital Nasser de Khan Younès pour y recevoir des soins. Samer Abu Daqqa, en revanche, reste bloqué à l’intérieur de l’école de Farhana, où les équipes de secours n’ont pas pu évacuer les blessés.

A noter que la femme, le fils et la fille de Wael Dahdouh avaient été tués, mercredi 25 octobre 2023, par un bombardement israélien.

Depuis le début de l’offensive israélienne sur la bande de Gaza le 7 octobre dernier, environ 90 journalistes ont perdu la vie, selon des données recueillies. Des associations de presse et des organisations des droits de l’homme ont condamné ces attaques qualifiées de ciblage délibéré des journalistes et des photojournalistes, accusant Israël de vouloir étouffer la vérité et dissimuler les crimes commis par les forces d’occupation. La chaîne Al Jazeera a déjà dénoncé une série d’attaques délibérées visant les familles de ses correspondants et collaborateurs dans la région, une tactique visant à faire pression sur eux pour obscurcir les faits et dissimuler les atrocités commises par l’armée israélienne.

Gnetnews