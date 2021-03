Avènement d’el-Houssoum, cette période qui tranche entre le froid et le chaud

Ce mercredi 10 Mars marque l’avènement d’el-Houssoum, الحسوم selon le calendrier agraire.

Cette période dure 07 jours, et se caractérise par des vents violents, tel que le dit la tradition. Comme son nom l’indique, cette étape est celle qui tranche entre les périodes de froid ; et celle de tiédeur et de douceur.

Sinon, les perturbations météorologiques iront en s’estompant au courant de cette journée, après les précipitations de la veille ayant touché différentes régions, à des degrés variables.

Des pluies éparses sont attendues dans les régions Ouest, avec des nuages, par moments, intenses ailleurs.

Le vent soufflera fort sur les Côtes et le Sud où des tempêtes de sable sont prévues.

L’INM dit maintenir ses bulletins d’alerte pour la navigation et la pêche, la mer sera fortement perturbée, à houleuse au Nord.

Météo Tunisie prévoit, par ailleurs, une baisse relative des températures avec des maximales variant entre 14 à 18° au Nord, Centre et Sud-est, et seront dans la limite de 10° sur les hauteurs. Elles seront entre 18 et 23° dans les autres régions, et atteindront les 26° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

