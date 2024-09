Ayachi Zammel lance sa campagne présidentielle malgré sa détention

Le candidat à l’élection présidentielle du 6 octobre 2024, Ayachi Zammel, actuellement détenu, a marqué le lancement de sa campagne électorale en publiant une vidéo dimanche 15 septembre 2024. Dans ce message, il appelle les Tunisiens à l’unité et à saisir l’opportunité de dépasser la crise que traverse le pays.

Dans sa vidéo, Zammel insiste sur l’importance de « tourner la page » et de se rassembler pour construire un avenir meilleur pour la Tunisie. « Nous devons voir grand pour changer la réalité de notre pays et le placer à la hauteur qu’il mérite », a-t-il déclaré, soulignant que surmonter les divisions est essentiel pour trouver des solutions aux défis actuels. Il a aussi appelé à une nouvelle chance pour le pays, précisant que l’effort et le travail collectif sont les clés du succès.

Le candidat a également mis en avant des priorités claires pour son programme : garantir un accès équitable aux soins de santé, assurer des salaires justes pour les travailleurs, et offrir des opportunités aux jeunes diplômés. Il a réitéré l’importance de créer un environnement propice pour les investisseurs, afin de relancer l’économie nationale.

Zammel a ensuite évoqué la nécessité de rendre justice aux agriculteurs tunisiens et de profiter des richesses du pays. Il a appelé à une transformation des systèmes de santé et d’éducation pour les adapter aux exigences modernes, tout en soulignant l’importance d’une administration numérisée et efficace.

Dans son discours, Ayachi Zammel a également insisté sur la nécessité de dépasser la pauvreté, les discriminations et l’endettement excessif, tout en préservant l’histoire et la culture tunisiennes. « Nous devons tourner la page, mais sans déchirer le livre », a-t-il affirmé, exhortant les Tunisiens à rester unis et fiers de leur passé, tout en écrivant une nouvelle page de prospérité et de solidarité pour l’avenir.

Ayachi Zammel conclut son message en appelant à un véritable renouveau, tout en rappelant l’importance de maintenir l’unité nationale, la tolérance et la liberté, valeurs fondamentales pour le peuple tunisien.

