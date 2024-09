Ayachi Zammel présente un programme économique ambitieux pour la présidence

Fakhreddine Belgaïed, membre de l’équipe de campagne d’Ayachi Zammel, candidat à l’élection présidentielle, a récemment dévoilé les grandes lignes d’un programme économique et financier complet visant à atteindre une croissance de 4,2 % sur les cinq prochaines années.

Le programme de Zammel se concentre sur la création de richesse en relançant l’investissement dans des secteurs clés de l’économie tunisienne. Parmi ces secteurs figurent la technologie, les industries modernes, le tourisme, les exportations, l’agriculture et l’énergie. Belgaïed a souligné que l’objectif principal est de dynamiser les exportations et de développer le secteur touristique, des leviers essentiels pour générer des devises et permettre le remboursement de la dette extérieure.

Concernant la question des emprunts, Belgaïed a précisé que Zammel ne voit pas d’inconvénient à y recourir, à condition qu’ils soient orientés vers l’investissement, la relance économique et la création de richesse.

Il a également noté que la relance économique nécessite des investissements publics et privés, qu’ils soient nationaux ou étrangers, tout en restant ouvert à la collaboration avec les institutions financières internationales, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

Gnetnews