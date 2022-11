Aymen Mathlouthi : « Ma convocation ? Je vais prouver que je la mérite »

La convocation du gardien de l’Etoile du Sahel au stage de préparation du Mondial 2022 a provoqué plusieurs réactions et critiques. Interrogé ce dimanche par les médias présents à l’aéroport Tunis-Carthage, le gardien Aymen Mathlouthi a déclaré : « Les réactions sont exagérées. Si je suis convoqué, c’est parce que j’ai des qualités. Je vais prouver à tout le monde que je mérite d’être là. Ke suis très enthousiaste et je vais faire tout mon possible pour être utile au groupe par mon sérieux et mon expérience ».

GnetNews