Baisse du taux de remplissage des barrages en Tunisie : Seulement 21,7% selon l’Onagri

D’après le rapport de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri) publié le 29 septembre 2024, le taux de remplissage des barrages en Tunisie a chuté à 21,7%, tombant ainsi sous la barre des 22%.

Les barrages de Bouhertma, Sidi Salem et Sidi Barrak affichent des taux de remplissage respectifs de 32%, 16% et 32%. En revanche, le barrage de Mellègue enregistre le taux le plus élevé, atteignant 39%, bien qu’il ait été rempli à 56% seulement quelques jours auparavant, le 26 septembre.

Les réserves totales d’eau stockées dans les barrages s’élèvent actuellement à 509,012 millions de mètres cubes, comparativement à une moyenne de 658,793 millions de mètres cubes sur les trois dernières années, soulignant ainsi une nette diminution des ressources en eau.

