Basket – Pro A : Programme de la 9ème journée

Voici le programme de la neuvième journée de la première phase du championnat de Tunisie de Basket-Ball, prévue jeudi :

ES Goulette – US Monastir

JS Manazeh – Ezzahra Sports

ES Rades – Etoile du Sahel

US Ansar – Club Africain

Stade Nabeulien – DS Grombalia

AS Hammamet – JS Kairouan

Classements :

Groupe A :

1/ Club Africain 14 points

2/ US Monastir 13 points

3/ US Ansar 11 points (-1 match)

4/ AS Hammamet 9 points

5/ ES Goulette 8 points (-1 match)

6/ JS Kairouan 7 points (-2 matchs)

Groupe B :

1/ Ezzahra Sports 15 points

2/Stade Nabeulien 13 points

3/ DS Grombalia 13 points

4/ JS Manazeh 13 points

5/ ES Rades 9 points

6/ Etoile du Sahel 8 points

GnetNews