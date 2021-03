Ben Mime répond au Zamalek au sujet du dossier Nagguez

Le club égyptien a informé ses supporters qu’il a remis de nouveaux documents à la FIFA au sujet de son ex joueur Hamdi Nagguez pour faire appel et tenter d’obtenir gain de cause. L’avocat du joueur, Anis Ben Mime a répondu : « Ce sont des éléments qui ont été mis à la disposition du Tribunal Arbitral Sportif depuis plus d’une année. Personne ne peut faire appel à la FIFA et NAgguez a déjà gagné son procès et reçu ses émoluments. Le dossier est clos ».

