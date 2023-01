Ben Romdhane réduit l’écart entre l’EST et l’ESS

Grâce à son milieu de terrain, Mohammed Ali Ben Romdhane, l’Espérance Sportive de Tunis a réduit l’écart qui la sépare de l’Etoile Sportive du Sahel dans le groupe A. Les espérantistes se sont imposés sur le score de deux buts à zéro face à un adversaire en manque de percussion, d’imagination et d’application.

Les buts de l’international Sang et or ont été marqués à la 8ème et 90ème minute.

GnetNews