Ben Salman s’entretient avec al-Sissi, en visite en Arabie saoudite

Le prince héritier, Mohamed Ben Salman, s’est entretenu la nuit d’hier, à Djeddah, avec le président égyptien, Abdelfattah al-Sissi, autour du repas de Shour.

La rencontre a passé en revue « les relations bilatérales étroites et historiques entre les deux pays, les perspectives de coopération conjointe, et les moyens de la consolider et la développer dans différents domaines », rapporte ce lundi l’agence de presse saoudienne.

Les deux dirigeants ont, par ailleurs, discuté de la situation régionale et internationale, ainsi que des questions d’intérêt commun.

Ont été présents à cette rencontre, côté saoudien, le ministre d’Etat saoudien, membre du cabinet et conseiller à la sécurité nationale, Mussaed bin Mohammed Al-Aiban, et le ministre d’Etat et membre du cabinet, Essam bin Saad bin Saeed ; et côté égyptien, le chef des renseignements généraux, Abbas Kamel.

