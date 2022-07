Bilel Iffa : « Le CA de 2015 pouvait gagner la C1 »

L’ex défenseur central du Club Africain et actuel joueur du FC Abha a été invité sur le plateau d’IFM. L’international tunisien Bilel Iffa a affirmé que le titre de champion de Tunisie, gagné au terme de la saison 2014/2015 est son plus beau souvenir au parc A : « C’était une consécration méritée et qui a beaucoup de signification pour moi. J’ai joué tous les matchs de la saison, contrairement à la saison 2007/208 durant laquelle je n’avais pas beaucoup participé ».

Bilel Iffa a ensuite rappelé que le Club Africain de la saison 2014/2015 pouvait aller encore plus loin : » Je suis persuadé que l’effectif avait assez de qualités pour gagner la ligue des champions d’Afrique. C’est dommage que le président Slim Riahi n’y avait pas beaucoup cru, laissant partir des joueurs importants comme Houssine Nater et Tijani Belaid ».

GnetNews