Bizerte : Le projet du nouveau pont avance vite!

Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yakoub, a effectué, lundi, une visite d’inspection sur le chantier du nouveau pont de Bizerte, accompagné de plusieurs représentants des directions régionales et du ministère de l’Équipement. Cette visite a permis d’évaluer l’avancement des travaux de ce projet d’envergure, visant à améliorer la fluidité du trafic et à renforcer l’infrastructure routière de la région.

Un projet structurant en trois phases

Le projet est divisé en trois tranches distinctes :

-La première et la troisième tranches, menées par des entreprises tunisiennes, concernent l’aménagement d’une autoroute de 4,7 km avec trois échangeurs et l’achèvement d’une route express de 2,7 km. Ces travaux, d’un coût de 151 millions de dinars, ont atteint un taux d’avancement de 52%.

-La deuxième tranche, la plus importante, est réalisée par un consortium chinois. Elle comprend la construction du pont principal, long de 2,1 km et composé de 19 travées suspendues, s’élevant à 56 mètres au-dessus de la mer pour faciliter la circulation maritime dans le canal de Bizerte. Son coût s’élève à 610 millions de dinars, cofinancés par la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI).

Un chantier stratégique pour la région

Lancé le 19 juillet 2022, le projet du nouveau pont de Bizerte constitue un maillon essentiel du développement des infrastructures de la région. Il devrait être achevé en septembre 2027.

Gnetnews