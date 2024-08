Boycott des entretiens pour la sélection des directeurs et censeurs

En réponse à l’appel lancé par la fédération générale de l’enseignement secondaire, environ 445 enseignants de différentes régions du pays ont boycotté les entretiens du concours national pour la sélection de directeurs et de censeurs des collèges et lycées secondaires pour l’année scolaire 2024-2025. Ces entretiens, qui se sont déroulés du 24 au 28 août, ont été marqués par l’absence des candidats dans les salles d’examen, bien qu’ils se soient présentés au centre de formation et de développement des compétences à Tunis 1.

Selon Montassar Ben Romdhane, secrétaire général adjoint de la fédération générale de l’enseignement secondaire, ce boycott a abouti à un « taux de réussite de 100 % » pour la période concernée, puisque les enseignants ont refusé de passer les entretiens.

La décision de boycotter a été prise en réaction à la modification unilatérale de la composition du comité des entretiens par l’ancienne ministre de l’Éducation, Saloua Abassi, sans concertation avec le syndicat. Montassar Ben Romdhane a souligné que la composition précédente, établie en 2011, avait été décidée en commun accord avec la partie syndicale.

Le responsable syndical a expliqué que l’intervention du syndicat vise à garantir l’équité et à prévenir toute injustice à l’encontre des enseignants.

Gnetnews