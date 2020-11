Brouillard Ã©pais ce lundi en Tunisie, et tempÃ©ratures en lÃ©gÃ¨re hausse

Brouillard épais ce lundi en Tunisie, et températures en légère hausse

L’Institut national de météorologie prévient ce lundi 02 novembre, contre une brume épaisse qui sera intense dans les régions côtières et basses, et celles avoisinant les barrages, et les forêts, ce qui donnera lieu une baisse de visibilité, en dessous de 800 mètres.

Le brouillard commencera à se dissiper progressivement à partir de 9h du matin.

Ce faisant, cette première semaine du mois de novembre sera marquée par un temps stationnaire, et un déplacement du vent vers le secteur Sud.

Les températures seront en légère hausse avec des maximales oscillant entre 22 et 27°, elles seront dans la limite de 20° sur les hauteurs.

La vitesse du vent ne dépasse pas les 30 Km/ heure, la mer sera peu agitée et propice à tout type d’activités.

Gnetnews