CA-Dhaouadi : « Je devais tirer, mais Laâbidi avait déjà pris le ballon »

Interrogé après la fin du derby, l’attaquant du Club Africain, Zouhair Dhaouadi a résumé ainsi le match nul face à l’Espérance de Tunis : « Nous avons dominé et créee plusieurs occasions. Nous étions meilleurs que nos voisins, mais nous ne sommes pas parvenus à concrétiser. L’Espérance n’a pas été dangereuse et a joué en largeur. Le pénalty ? Je devais le tirer. Je discutais avec l’arbitre et Chiheb avait déjà pris le ballon et décidé de tirer. Je ne pouvais pas l’en empêcher ».

GnetNews