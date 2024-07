Campagnes de sÃ©curitÃ© Ã  Monastir : RÃ©pression du commerce informel et contrÃ´le des produits alimentaires

Campagnes de sécurité à Monastir : Répression du commerce informel et contrôle des produits alimentaires

Le 11 juillet 2024, les unités de sécurité relevant de la Brigade régionale de la police municipale de Monastir ont mené deux opérations conjointes pour lutter contre le commerce informel, l’exploitation excessive des trottoirs, et pour assurer le contrôle économique avec la participation des agents de la Direction régionale du commerce de Monastir, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, et du comité régional de surveillance des espaces informels accueillant des enfants, en présence d’un vétérinaire. Ces opérations ont donné les résultats suivants :

– Rédaction de 6 procès-verbaux économiques.

– Émission de 3 infractions sanitaires.

– Proposition de fermeture de 3 espaces informels abritant des enfants (crèches informelles).

– Capture de 8 chiens errants.

– Saisie de 12,5 tonnes de sucre d’une valeur de 36.250 dinars et rédaction d’un procès-verbal économique pour « pratiques commerciales déloyales » à l’encontre du propriétaire d’une entreprise de vente en gros à Beni Hassen.

– Inspection des vendeurs de poissons au marché central de Monastir, entraînant la saisie et la destruction d’environ 30 kg de poulpes et 30 kg de poissons impropres à la consommation humaine.

