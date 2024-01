CAN 2024 : La Guinée Equatoriale domine la Guinée Bissau

Dans le groupe A de la CAN en Côte d’Ivoire, où cette dernière affronte le Nigeria ce jeudi, la Guinée équatoriale a dominé la Guinée-Bissau (4-2), avec un triplé de son capitaine Emilio Nsue et totalise ainsi quatre points.

À 34 ans et 110 jours, Emilio Nsue est devenu le joueur le plus âgé à réussir un triplé dans l’histoire de la CAN. Il s’agit aussi du premier joueur à réussir une telle performance dans une CAN depuis le Marocain Soufiane Alloudi, le 21 janvier 2008 contre la Namibie (5-1)