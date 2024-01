CAN 2024 : L’Egypte et le Ghana dos Ã  dos ! Salah KO

CAN 2024 : L’Egypte et le Ghana dos à dos ! Salah KO

L’Égypte, qui a perdu Mohamed Salah (blessé à la cuisse gauche), et le Ghana se sont neutralisés (2-2). Ils n’ont donc respectivement que deux et un point dans le groupe B de la CAN. Marmoush et Mostafa Mohamed ont répondu à un doublé de Kudus.

Car vaincus (1-2) par le Cap-Vert en entame, les Black Stars n’ont qu’un seul point. Quant aux Égyptiens, qui avaient été tenus en échec par le Mozambique (2-2), ils n’en ont que deux et sont donc à peine mieux lotis. Ces deux poids lourds, les Pharaons, septuple vainqueur de la CAN (record) et le Ghana (quadruple) observeront donc avec une certaine appréhension l’affrontement de ce vendredi entre les deux poids plumes du groupe avant d’en retrouver chacun un lundi.