CAN U20 : La Tunisie qualifiÃ©e pour les quarts de finale

CAN U20 : La Tunisie qualifiée pour les quarts de finale

La sélection tunisienne des moins de 20 ans a validé aujourd’hui son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations U20 et évitera le Sénégal au prochain tour. Grâce à la victoire face à la Zambie et la défaite du Bénin devant la Gambie ont permis à la Tunisie de se qualifier à la deuxième place du groupe C.

Ce lundi, les Aiglons ont battu la Zambie sur le score de deux buts à un grâce à des réalisations de Jibril Othman et Mohamed Dhaoui.

En quarts de finale, la Tunisie affrontera le Congo le vendredi 03 mars à partir de 18h00.