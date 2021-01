Club Africain : Les joueurs cadres ferment la porte devant Younsi

Le président du Club Africain, Abdessalam Younsi, a tenté de faire revenir les six joueurs écartés depuis la reprise des entraînements. Selon Foot24, les Charfi, Khelifa, Dhaouadi, Iffa, Agrebi et Ouedherfi ont refusé de discuter avec l’intermédiaire envoyé par Younsi et exigé une réunion avec ce dernier.

La même source indique que les joueurs en question estiment que Younsi souhaitent les faire revenir le temps de qualifier les nouvelles recrues. Ils auraient fait savoir qu’ils ne comptent pas reprendre les entraînements avant la régularisation de leur situation financière.