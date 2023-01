Club Africain : Toute l’amertume de Saïd Saïbi

Le Club Africain a concédé une nouvelle défaite en championnat. Cette fois, les joueurs de Saïbi se sont inclinés à Rades contre l’US Monastir (1/3). Un score sans appel qui a fait réagir le coach clubiste après la fin du match : « C’est une très mauvaise performance. Je ne désigne pas de coupables, mais plusieurs choses ne fonctionnent pas comme elles devraient. Nous sommes à court d’idées et de présence mentale. Nous n’avons plus le droit à l’erreur lors des prochaines rencontres, à commencer par l’AS Soliman. Si on ne bat pas les Banlieusards, je pense que je n’ai plus rien à faire au parc A ».

GnetNews