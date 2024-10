Le ministÃ¨re du Commerce annonce lâ€™arrivÃ©e de nouvelles quantitÃ©s de cafÃ© pour stabiliser le marchÃ©

Le ministère du Commerce annonce l’arrivée de nouvelles quantités de café pour stabiliser le marché

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a informé la population de l’arrivée imminente de nouvelles quantités de café, visant à garantir l’approvisionnement du marché en ce produit essentiel, tant pour la consommation domestique que pour les secteurs industriel, artisanal et de services, incluant les unités de torréfaction, cafés, hôtels et restaurants.

Houssemeddine Touiti, directeur général de la concurrence et des études économiques au ministère, a déclaré ce lundi 21 octobre 2024 sur « Sbeh Ennes » que l’objectif est de rétablir la stabilité de l’approvisionnement à des niveaux normaux. Il a précisé que des quantités supplémentaires étaient prévues, avec une première livraison de 450 tonnes attendue cette semaine, suivie d’approvisionnements successifs d’environ 4 000 tonnes d’ici le mois de novembre.

Touiti a également souligné que 70 % des quantités commercialisées étaient destinées aux industriels, le reste étant pour la consommation domestique.

Par ailleurs, il est à noter que le ministère a récemment appliqué un nouveau tarif sur les prix du café, en vigueur depuis vendredi dernier. Cette augmentation concerne uniquement les prix du café destiné à un usage professionnel, tandis que les prix du café en sachet et du café pur pour la consommation domestique restent fixés à 20 dinars le kilo pour le café pur et à 11 dinars pour le café mélangé.

Cette révision des prix, selon Touiti, est le résultat de la hausse des prix du café sur le marché mondial, atteignant presque 6 dollars. Il a enfin précisé que le ministère s’efforce d’organiser les circuits de distribution afin de garantir la durabilité des activités dans les secteurs industriels tout en maintenant des prix raisonnables pour cette matière.

