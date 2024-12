CM 2034 : Lahm conteste l’attribution du Mondial à l’Arabie Saoudite

Dans des propos émis à la radio bavaroise, la légende du football allemand a expliqué qu’il souhaitait que les évènements sportifs se passent dans des pays démocratiques : «il est important que de grands événements aient lieu dans des pays démocratiques. La manière dont cela a été attribué était que deux Coupes du monde étaient attribuées en même temps lors d’un seul vote. Vous ne pouviez pas voter pour la Coupe du monde 2030 et la Coupe du monde 2034, vous deviez dire oui ou non aux deux. Ce sont des exigences de base qui me font dire que quelque chose ne va pas dans l’attribution de la Coupe du monde.»