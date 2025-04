CMC 2025 : Des caméras corporelles pour les arbitres !

AFP- Les arbitres de la Coupe du monde des clubs (14 juin – 13 juillet aux États-Unis) seront équipés de caméras corporelles et appliqueront une nouvelle règle pour lutter contre le gain de temps des gardiens, a annoncé la Fifa.

Les directeurs de jeu porteront « des caméras corporelles dans le cadre d’une phase d’expérimentation, les tests ayant été approuvés par l’Ifab », instance gardienne des règles du jeu, a expliqué la Fédération internationale de football dans un communiqué.

« Nous pensons qu’il s’agit d’une bonne occasion d’offrir aux téléspectateurs une nouvelle expérience, grâce à des images prises d’un point de vue qui n’a jamais été proposé auparavant », a expliqué le président de la Commission des Arbitres de la Fifa Pierluigi Collina.

La compétition appliquera la nouvelle règle approuvée le 1er mars par l’International Football Association Board (Ifab) visant à réduire les pertes de temps occasionnées par les gardiens de but. S’ils conservent la balle à la main plus de huit secondes, l’arbitre sifflera un corner. Auparavant un coup franc indirect pouvait être accordé au bout de six secondes.