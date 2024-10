Conseil ministériel restreint sur la situation de l’Office des Terres Domaniales

Sous la présidence de M. Kamel Maddouri, chef du gouvernement, un conseil ministériel restreint s’est tenu ce mardi 8 octobre 2024, au palais du gouvernement à La Kasbah, pour examiner les mesures financières et structurelles nécessaires à l’amélioration des performances de l’Office des Terres Domaniales.

Lors de cette réunion, M. Maddouri a insisté sur la nécessité de développer une stratégie globale visant à valoriser le patrimoine foncier agricole de l’État. Il a souligné que ce patrimoine doit jouer un rôle clé dans le développement social et économique du pays, en garantissant la sécurité alimentaire nationale et en contribuant à la régulation stratégique du marché à travers l’offre et la fixation des prix de référence des produits agricoles.

Maddouri a également rappelé le rôle stratégique de l’Office des Terres Domaniales dans cette démarche, en insistant sur la mise en place de toutes les mesures nécessaires pour renforcer ses performances et améliorer sa productivité.

M. Maddouri a mis l’accent sur l’importance de surmonter les obstacles législatifs pour optimiser l’exploitation du patrimoine foncier agricole, en particulier les terres récupérées. Il a souligné que ces terres doivent devenir un moteur de développement pour divers types d’investissements, tant au profit des exploitants que des entreprises locales.

Le conseil a également passé en revue les données relatives à la situation actuelle de l’Office, ainsi que les pistes de gouvernance et de valorisation de son patrimoine. Plusieurs mesures urgentes ont été approuvées pour garantir que l’Office puisse remplir ses engagements financiers en vue de la préparation de la saison agricole 2024-2025.

Enfin, il a été demandé que l’élaboration d’un plan d’action ambitieux soit finalisée d’ici la fin du mois, afin de moderniser les méthodes de production et d’assurer la pérennité des activités de l’Office tout en maximisant son impact économique et social.

