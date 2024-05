Conseil ministÃ©riel restreint sur le congÃ© maternitÃ© et paternitÃ©

Conseil ministériel restreint sur le congé maternité et paternité

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé le mardi 14 mai 2024, un conseil ministériel restreint au palais du gouvernement à la Kasbah. Cette réunion avait pour objet l’examen d’un projet de loi relatif à la régulation du congé maternité et paternité. Étaient présents le ministre de l’Intérieur, Kamal El Feki la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Namsia, le ministre de la Santé, Ali Mrabet, et la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa.

Dans son discours d’ouverture de la session, le chef du gouvernement a souligné que les politiques de l’État tunisien, telles que définies par le président de la République, consacrent les principes constitutionnels. Il a rappelé que la protection de la famille en tant que cellule de base de la société est un devoir de l’État, tel que stipulé dans l’article 12 de la Constitution, tout comme l’engagement à consacrer l’égalité pour tous sans discrimination, comme indiqué à l’article 23 de la Constitution.

Hachani a également affirmé l’engagement de l’État à protéger les droits acquis des femmes, à les soutenir et à les développer. Il a souligné l’importance accordée aux questions familiales et au bien-être de ses membres en tant que pierre angulaire pour renforcer l’esprit de solidarité et la citoyenneté positive.

Il convient de noter que les lois actuelles relatives au congé maternité et paternité n’ont pas été révisées depuis 1983 pour le secteur public et depuis 1974 pour le secteur privé, et ne sont plus adaptées aux évolutions sociétales actuelles.

Ensuite, la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a présenté un exposé sur le projet de loi visant principalement à améliorer et à développer les systèmes de congé maternité et paternité, ainsi qu’à œuvrer pour l’égalité entre les secteurs public et privé.

Après discussion, le projet a été approuvé avec quelques amendements avant d’être présenté au Conseil des ministres pour examen.

