Consultation nationale: Comment participer sans ligne téléphonique?

Participer à la Consultation Nationale, « E-Istichara » sans ligne téléphonique est désormais possible. Ainsi ceux ne disposant pas de numéro de téléphone pourront acquérir un Code confidentiel via le service USSD. Pour cela il faudra tapé le « #date de naissance*numéro de la carte d’identité nationale *1712* ».

A la date du 4 février, 122.705 Tunisiens ont donné leur avis sur les six axes proposés: les affaires politiques, l’économie, le développement durable, la qualité de vie, les affaires sociales, l’éducation et la culture.

A noter que cette opération a démarré depuis le 15 janvier dernier.

Les participants sont répartis entre 94.739 hommes et 27.966 femmes, tandis que le groupe d’âge entre 30 et 39 ans a maintenu le taux de participation le plus élevé avec plus de 31,1%. Le groupe des moins de 20 ans représente le taux de participation le plus bas avec 0,7%.

