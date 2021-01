Coronavirus – Vaccin : La Tunisie a-t-elle parachevé son dossier lié à l’initiative Covax ?

La directrice des soins et de santé de base et membre du comité de pilotage de la campagne nationale de vaccination, Dr. Imen Gzara, a récusé les propos de la vice-présidente de la commission de la santé au parlement, Hayet Amri, qui a affirmé que la Tunisie n’avait pas parachevé son dossier présenté à l’initiative COVAX, pour l’obtention du vaccin contre le Coronavirus.

Dans une déclaration à Mosaïque, Gzara a indiqué que la Tunisie avait rejoint cette initiative, et qu’ils ont été contactés officiellement le 02 octobre, et appelés à présenter une demande au plus tard le 7 décembre.

Les pièces du dossier ont été réunies en coordination avec les différentes administrations du ministère de la Santé, le 11 décembre, la participation de la Tunisie à l’initiative Covax, dans sa première phase a été confirmée. Le dossier, liée à la deuxième phase, celle de l’indemnisation, a été envoyée le 08 janvier.

La directrice des soins et santé de base a ajouté qu’une correspondance a été dépêchée à l’alliance du vaccin (Gavi) le 15 janvier, pour se procurer un premier lot des vaccins Pfizer-BionTech au profit des professionnels de santé, sous forme de don.

COVAX est une initiative mondiale visant à assurer l’accès rapide et équitable de tous les pays aux vaccins contre la COVID-19 ; 190 pays y participent.

Le député Hichem Ben Ahmed avait appelé ce mardi 19 janvier, lors de la séance plénière, à convoquer le ministre de la Santé à l’Assemblée afin d’une mise au point sur la campagne de vaccination, notamment sur l’adhésion de la Tunisie à l’initiative Covax, qui poserait des problèmes.

