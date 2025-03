Coup de filet à Ksar Hellal : Un agresseur interpellé pour vol sous la menace d’une arme blanche

Les unités de la police judiciaire de Ksar Hellal et du centre de sécurité nationale de Lamta ont mené une enquête rapide et efficace, suite à un incident survenu récemment dans la ville. Un jeune homme a été victime d’une agression violente, lorsqu’un individu à moto l’a attaqué à l’aide d’une arme blanche, avant de lui dérober son téléphone mobile et son sac à main. L’agresseur a ensuite pris la fuite.

Grâce à des investigations sur le terrain, les forces de l’ordre ont pu identifier le suspect et procéder à son arrestation dans un délai très court. L’individu a été placé en garde à vue après consultation du procureur de la République, et une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances exactes de l’agression.

Gnetnews