Coupe arabe de la FIFA 2021 : Voici les nations participantes

FIFA.com- Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé que 22 équipes nationales du monde arabe se sont inscrites pour participer à la Coupe arabe de la FIFA, qui se déroulera du 1er au 18 décembre 2021. S’exprimant lors d’une visite au stade Lusail, qui accueillera la finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, il a notamment expliqué qu’il s’attendait à ce que ce tournoi régional réunisse des millions d’amateurs de football de tout le Moyen-Orient et du monde arabe.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré : » Nous sommes ravis que 22 équipes du monde arabe aient accepté de participer à la Coupe arabe de la FIFA 2021, qui aura lieu dans stades de la prochaine Coupe du Monde, et nous sommes impatients de voir les meilleures équipes de la région s’affronter pour le titre. Grâce au football, ce tournoi réunira plus de 450 millions de personnes de toute la région et contribuera à n’en pas douter à y accroître l’enthousiasme alors que la toute première Coupe du Monde de la FIFA organisée au Moyen-Orient et dans le monde arabe approche à grands pas. «

Les 22 équipes participantes sont Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Comores, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie, et Yémen.