Coupes africaines : L’EspÃ©rance retrouve le Zamalek, l’USMo croisera le TPM

Coupes africaines : L’Espérance retrouve le Zamalek, l’USMo croisera le TPM

La cérémonie du tirage au sort de la phase des groupes de la Ligue des champions d’Afrique et de la Coupe de la CAF a eu lieu ce lundi au Caire. Voici les résultats.

Ligue des champions

Groupe A : Wydad Casablanca / Petro Atletico / JS Kabylie / AS Vita Club

Groupe B : Al Ahly / Sundowns / Al Hilal / Coton Sport

Groupe C : Raja Casablanca / Horoya SC / Simba FC / Vipers FC

Groupe D : ES Tunis / Zamalek SC / CR Belouizdad / Al Marrikh

Coupe de la CAF

Groupe A : USM Alger / FC Saint Eloi Lupopo / Marumo Gallants FC/ Al Akhdar SC

Groupe B : ASEC Mimosas / Rivers United / Motema Pembe / Diables Noirs

Groupe C : Pyramids FC / Asco de Kara / Future FC / ASFAR Club

Groupe D : US Monastir / TP Mazembe / AS Real Bamako / Young Africans FC

