Covid-19: Reprise de la prière du vendredi dès cette semaine

Lors d’une conférence de presse organisée par le ministère de la santé ce mercredi 2 décembre le ministre de la Santé Faouzi Mehdi a annoncé la reprise de la prière du vendredi à partir de cette semaine du 04 décembre prochain.

Il a précisé à cet égard, que le taux de remplissage des mosquées ne devra pas dépasser les 30% et que le prêche sera interdit.

Le ministre a par ailleurs indiqué que le comité scientifique, a annoncé de la mise en place, cette semaine, de conseils sectoriels et régionaux urgents afin de de décider de la reprise ou non des activités sportives et culturelles. Des nouvelles mesures sanitaires seront quant à elles annoncées le 06 décembre prochain.

Faouzi Mehdi a également indiqué que la Tunisie avait commandé 6 millions de doses de vaccins, auprès des industries pharmaceutiques qui ont démontré l’efficacité de leurs produits et l’absence d’effets secondaires.

Et d’ajouter que parmi les décisions de la commission nationale de lutte contre le coronavirus, le développement d’une application médicale à distance, qui sera fonctionnelle prochainement.

Gnetnews